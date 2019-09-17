شكرا لقرائتكم خبر عن نائب ترامب يعلن عن توجه وزير خارجية أمريكا إلى السعودية لـ "بحث سبل الرد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس، إن الجيش الأمريكى مستعد بعد الهجوم على منشآت النفط فى السعودية، مشيرا إلى وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، يزور السعودية اليوم على خلفية هجوم أرامكو، ولبحث سبل الرد على هجوم أرامكو.

وأضاف مايك بنس إن استخباراتنا تعمل الآن على مراجعة كل الأدلة المتعلقة بهجمات أرامكو، وإيران هى أكبر دولة راعية للإرهاب فى العالم وأكبر تهديد للاستقرار والأمن فى المنطقة.