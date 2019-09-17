شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أرضى أمام الجهاز المركزى للمحاسبات ومحافظ القاهرة يتفقد المكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الهبوط الأرضى بشارع صلاح سالم، نتيجة كسر ماسورة مياه عكرة بقطر 600 ملى للجزيرة الوسطى أمام الجهاز المركزى للمحاسبات.

وأصدر المحافظ تعليماته لكل الأجهزة التنفيذية للمحافظة من شركة مياه القاهرة وشرطة المرافق وإدارة المرور وحى مصر الجديدة وغرفة العمليات بالمحافظة بسرعة إصلاح ماسورة المياه وموافاته بتقرير بانتهاء الأعمال ودفع 10 سيارات شفط للمياه لسرعة الشفط لعدم إعاقة حركة المرور فى المنطقة وعلى الفور تم الدفع بفريق من المختصين بإصلاح ماسورة المياه وشفط كافة المياه الناتجة عن الكسر.

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ووجه المحافظ الإدارة العامة لمرور القاهرة بتواجد فريق مختص من رجال المرور لإدارة حركة المرور في موقع الهبوط الأرضى بشارع صلاح سالم لتسيير حركة المرور بشكل طبيعي دون وجود معوقات نظرا" لكثافة الحركة المرورية بطريق صلاح سالم.

وأكد محافظ القاهرة بأنة لا يوجد أى تأثير على سكان منطقة مصر الجديدة ومدينة نصر من كسر ماسورة المياه حيث أن الماسورة المتضررة من الهبوط هو خط مياه عكرة لرى الحدائق والجزر الوسطى فقط وغير صالح للاستخدام الآدمى.