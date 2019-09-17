شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات تونس:قيس سعيد يحصل على 18.4% ونبيل القروى15.6% والمرزوقي 3% والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة الانتخابات التونسية، عن عدد الناخبين الذين صوتوا فى الانتخابات الرئاسية، موضحة أن العدد وصل إلى 4 ملايين ناخب من أصل 7 ملايين.
وذكرت هيئة الانتخابات التونسية، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء، أن نبيل القروي حاز على 15.6% من أصوات الناخبين، وقيس السعيد 18.4% ومنصف المرزوقي حاز على 3% من الأصوات، وبذلك تجرى جولة إعادة بين قيس السعيد ونبيل القروى.
وبنتيجة الجولة الأولى من الانتخابات، حقق استاذ القانون الدستورى قيس السعيد مفاجأة كبرى حيث لم يجر أى تحالفات انتخابية مع رموز الحياة السياسية فى تونس، ولم ينتم طوال حياته إلى أى حزب، وهى المفاجأة التى لا تختلف كثيراً عن تأهل منافسه رجل الأعمال نبيل القروى المحبوس على ذمة قضايا مالية.
كانت هذه تفاصيل خبر انتخابات تونس:قيس سعيد يحصل على 18.4% ونبيل القروى15.6% والمرزوقي 3% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.