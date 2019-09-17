شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات تونس:قيس سعيد يحصل على 18.4% ونبيل القروى15.6% والمرزوقي 3% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة الانتخابات التونسية، عن عدد الناخبين الذين صوتوا فى الانتخابات الرئاسية، موضحة أن العدد وصل إلى 4 ملايين ناخب من أصل 7 ملايين.

وذكرت هيئة الانتخابات التونسية، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء، أن نبيل القروي حاز على 15.6% من أصوات الناخبين، وقيس السعيد 18.4% ومنصف المرزوقي حاز على 3% من الأصوات، وبذلك تجرى جولة إعادة بين قيس السعيد ونبيل القروى.

Advertisements

وبنتيجة الجولة الأولى من الانتخابات، حقق استاذ القانون الدستورى قيس السعيد مفاجأة كبرى حيث لم يجر أى تحالفات انتخابية مع رموز الحياة السياسية فى تونس، ولم ينتم طوال حياته إلى أى حزب، وهى المفاجأة التى لا تختلف كثيراً عن تأهل منافسه رجل الأعمال نبيل القروى المحبوس على ذمة قضايا مالية.