أخبار مصر

السيسي يبحث مع وزير خارجية فرنسا التطورات بعدد من الملفات الإقليمية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يبحث مع وزير خارجية فرنسا التطورات بعدد من الملفات الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الثلاثاء،  وزير خارجية فرنسا.

 

Advertisements

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تطرق إلى بحث التطورات المتعلقة بعدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

 

كما تم بحث الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتجارى والاستثمارى والتنموى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يبحث مع وزير خارجية فرنسا التطورات بعدد من الملفات الإقليمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا