شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يبحث مع وزير خارجية فرنسا التطورات بعدد من الملفات الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الثلاثاء، وزير خارجية فرنسا.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تطرق إلى بحث التطورات المتعلقة بعدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
كما تم بحث الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتجارى والاستثمارى والتنموى.
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