شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية لنظيره الزامبى: حريصون على دعم الشرطة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ــ ستيفن كامبيونجو وزير الشئون الداخليـة بجمهورية زامبيا الذى يقوم بزيارة رسمية للبلاد على رأس وفد أمنى من كبار معاونيه لحضور فعاليات المنتدى الأفريقى الخامس للهجرة الذى تستضيفه القاهرة.

وخلال اللقاء تم استعراض أوجه التعاون بين الجانبين فى مجالات الأمن المختلفة، وأساليب تدعيمها، حيث أعرب وزير الشئون الداخلية لجمهورية زامبيا عن تقديره لما وصلت إليه وزارة الداخلية المصرية من تطور وكفاءة ، مشيداً بالجهود الدؤوبة التى تبذلها لترسيخ مناخ الأمن والإستقرار بالبلاد وتميز أجهزتها فى مجالات مكافحة الإرهاب والجرائم الجنائية، كما أكد تطلعه لتوسيع قاعدة إستفادة أجهزة الأمن ببلاده من الخبرات الأمنية والتدريبية المصرية فى عدد من المجالات الشرطية محل الإهتمام .

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ومن جانبه أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على أهمية زيارة نظيره الزامبى التى تبرهن على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومتانة الروابط والقواسم المشتركة التى تجمعهما ، كما أعرب عن ترحيبه بتطوير مجالات التعاون الأمنى بين الجانبين، وبخاصة فيما يتصل بتدريب كوادر شرطة زامبيا على كافة المجالات الأمنية المطلوبة ، إنطلاقاً من حرص وزارة الداخلية المصرية على دعم ومساندة أجهزة الشرطة والأمن الإفريقية ، وما توليه مصر وقيادتها السياسية من إهتمام بالغ بالإنفتاح والتعاون مع دول القارة فى ظل الرئاسة المصرية للإتحاد الأفريقى.

كما أكد الجانبان خلال اللقاء على تطابق الرؤى فيما يتصل بالتعامل مع التحديات الأمنية التى تواجه كلا البلدين مع ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور وتبادل المعلومات الأمنية محل الإهتمام المشترك من خلال قنوات الإتصال المعنية .