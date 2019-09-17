شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح الدورة التدريبية لدفعتى 94 و 95 قضاء عسكرى بمركز الدراسات القضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت وزارة العدل الدورة التدريبية بترقية لدفعتى 94 و95 ، لأعضاء القضاء العسكري في مصر، بالإضافة الى وفد من ضباط القضاء العسكري في بعض الدول العربية الشقيقة، منها المملكة العربية العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الكويت.

وعقدت الدورة التدريبية بالمركز القومي للدراسات القضائية بإشراف المستشار مدحت بسيوني مساعد الوزير لشئون المركز، وبحضور اللواء صلاح محمد الرويني رئيس هيئة القضاء العسكري.

وتستهدف الدورة التدريبية تعزيز الكفاءة المهنية لأعضاء القضاء العسكري، وزيادة خبراتهم عن طريق تأهليهم من خلال المحاضرات والجلسات العملية التي تعقد بالمركز، ويحاضر فيها نخبة من قضاة محكمة النقض ومحاكم الاستئناف، فضلا عن السادة اعضاء هيئة القضاء العسكري.

ويتضمن منهج الدورة الموضوعات العسكرية ذات الصلة، ومجموعة من المواد التأهيلية القانونية، والقوانين الأخري المكملة، وغيرها من الموضوعات التي تثري القاضي وتعزز من قدراته في تأسيس الدعاوي، وصياغة الأحكام وتساند الأدلة وغيرها من المفاهيم القانونية الجنائية.