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محافظة القاهرة تنقل 11 أسرة من عين الحياة لمدينة بدر لاستكمال مخطط التطوير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء أحمد فؤاد نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، أن حى الخليفة، برئاسة اللواء سامى علام، استكمل أعمال هدم بمدخل عين الحياة بجوار شركة الكهرباء لاستكمل مخطط تطوير المنطقة، وإخلاء مسار الكبارى التى يتم إنشاءها بالمنطقة.

 

وأضاف نائب محافظ القاهرة، أنه تم تسكين 11 أسرة بمدينة بدر وقام الحى بنقل الأسر بأتوبيس هيئة النقل العام، ونقل جميع متعلقاتهم بسيارت الحى، تسهيلا على السكان.

 

يذكر أن محافظة القاهرة انتهت تقريبا من إخلاء منطقة عين الحياه بمحيط البحيرة كما تم نقل المقابر، وجارى تطهير البحيرة وتدبيشها بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كما يتم إنشاء 6 كبارى لربط المنطقة بالطرق الرئيسية.

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