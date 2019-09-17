شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الإنجيلية تنعى وفاة الأسقف نبيل إبراهيم رئيس كنيسة نهضة القداسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الطائفةُ الإنجيليَّةُ بمصر، ورئيسُها الدكتور القس أندريه زكى، اليوم ببالغِ الحزنِ، الأسقف نبيل إبراهيم إسحاق، رئيسِ مجمعِ كنيسةِ نهضةِ القداسةِ بمصر، الذى رحلَ صباحَ اليومِ، الثلاثاء.

Advertisements

وعزى رئيسُ الطائفةِ الإنجيليَّةِ بمصر، بالإنابةِ عن أعضاءِ المجلسِ الإنجيليّ العامّ، ورؤساءِ المذاهبِ الإنجيليَّةِ بمصر فى الراحلَ الأسقف نبيل إبراهيم، الذي قدمَ خدمتَه للكنيسةِ والوطنِ باجتهادٍ وتفانٍ، وكانتْ حياتُه شهادةً صادقةً للخادمِ الأمين.

واختتم البيان: نصلّي لكي يمنحَ الربُّ تعزيةً لأسرتِهِ ومحبّيه، وشعبِ كنيسةِ نهضةِ القداسةِ، وللطائفةِ الإنجيليةِ بمصر