شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل السفير العمانى بالكاتدرائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم الثلاثاء، الدكتور على بن أحمد العيسانى سفير سلطنة عمان بالقاهرة. Advertisements كان قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد حرص على توجيه رسالة خاصة للتشجيع على المشاركة فى معسكر الفجالة وهو أحد خدمات الشباب بالكنيسة، مؤكدًا أن الشباب سوف يصنعون أسرة للفقراء وكراتين طعام داعيًا الجميع للمشاركة.

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