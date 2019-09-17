شكرا لقرائتكم خبر عن مركز ذوى القدرات الخاصة الكاثوليكى يبدأ الدراسة بحفل فنى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم دار سيدة السلام لذوى الاحتياجات الخاصة التابع للايبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك أمس، حفل استقبال لأبنائه ذوي القدرات الخاصة من القسم الصباحى بمناسبة بداية العام الدراسى الجديد، وقد تضمن الحفل عدة فقرات مثل عرض للمهرج و توزيع عمل فنى وفقرة fm وانتهى الحفل بكلمة لسونيا صليب مديرة الدار وصورة تذكارية.

تمتلك الكنيسة الكاثوليكية فى مصر عددا غير قليل من المؤسسات التعليمية والثقافية والصحية إذ افتتح الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الكاثوليك العام الدراسى الجديد بكليتى العلوم الدينية واللاهوت بصلاة القداس الإلهى بحضور أساتذة وطلاب الكليتين.