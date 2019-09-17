بالأسماء.. الجزء الثاني من الحركة القضائية الجديدة بعد فحص التظلمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – طارق سمير:
اعتمد مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبدالله عصر، الجزء الثاني للحركة القضائية الجديدة لعام 2019/2020، بعد فحص تظلمات القضاة على انتقالتهم بتلك الحركة.
وتشمل الحركة، ترقيات أعضاء النيابة العامة لرؤساء بمحاكم الاستئناف إضافة إلى تنقلات رؤساء الاستئناف بين المحاكم على مستوى الجمهورية.
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