وزير الداخلية يستقبل وزير الشئون الداخلية بزامبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ستيفن كامبيونجو، وزير الشئون الداخلية بجمهورية زامبيا، الذى يقوم بزيارة رسمية للبلاد على رأس وفد أمني من كبار معاونيه؛ لحضور فعاليات المنتدى الأفريقى الخامس للهجرة الذي تستضيفه القاهرة .

واستعرض خلال اللقاء أوجه التعاون بين الجانبين في مجالات الأمن المختلفة وأساليب تدعيمها؛ حيث أعرب وزير الشئون الداخلية لجمهورية زامبيا عن تقديره لما وصلت إليه وزارة الداخلية المصرية من تطور وكفاءة، مشيداً بالجهود الدؤوبة التي تبذلها لترسيخ مناخ الأمن والاستقرار بالبلاد وتميز أجهزتها في مجالات مكافحة الإرهاب والجرائم الجنائية.

Advertisements

كما أكد وزير الشئون الداخلية تطلعه لتوسيع قاعدة استفادة أجهزة الأمن ببلاده من الخبرات الأمنية والتدريبية المصرية في عدد من المجالات الشرطية محل الاهتمام.

وقد أكد محمود توفيق وزير الداخلية خلال اللقاء على أهمية زيارة نظيره الزامبي التي تبرهن على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومتانة الروابط والقواسم المشتركة التي تجمعهما، كما أعرب عن ترحيبه بتطوير مجالات التعاون الأمنى بين الجانبين، وبخاصة فيما يتصل بتدريب كوادر شرطة زامبيا على كافة المجالات الأمنية المطلوبة، انطلاقاً من حرص وزارة الداخلية المصرية على دعم ومساندة أجهزة الشرطة والأمن الإفريقية، وما توليه مصر وقيادتها السياسية من اهتمام بالغ بالانفتاح والتعاون مع دول القارة في ظل الرئاسة المصرية للإتحاد الأفريقي.

كما أكد الجانبان خلال اللقاء على تطابق الرؤى فيما يتصل بالتعامل مع التحديات الأمنية التى تواجه كلا البلدين مع ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور وتبادل المعلومات الأمنية محل الإهتمام المشترك من خلال قنوات الإتصال المعنية .