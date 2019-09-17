مباحث الأحداث تضبط عاملا بصيدلية بحوزته عقاقير مهربة جمركيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

ضبطت مباحث رعاية الأحداث عاملًا بصيدلية بمنطقة مدينة نصر، لحيازته كميات من العقاقير الطبية والمنشطات الجنسية المهربة جمركيًا، بقصد بيعها بأسعار أعلي من أسعارها المقررة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وردت معلومات للعميد حسام الشواف، مدير مباحث رعاية الأحداث بالقاهرة، تفيد بأن صاحب صيدلية بدائرة شرطة مدينة نصر أول، يحوز كميات كبيرة من العقاقير الطبية المؤثرة على الصحة النفسية والمنشطات الجنسية المهربة جمركياً، وغير مسددة الرسوم الجمركية والعينات الطبية المجانية داخل الصيدلية عمله، وذلك بقصد بيعها بأسعار أعلي من أسعارها المقررة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، بالقبض على المتهم.

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ومن خلال التحريات تبين صحة المعلومات، وتم استهداف الصيدلية بمعرفة ضباط إدارة رعاية الأحداث بالتنسيق مع مفتشي الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، وتم ضبط "أ. ع. ع" 38 سنة عامل بالصيدلية المُشار إليها ومقيم المنيا.

وعُثر بداخل الصيدلية على كميات كبيرة من الأدوية والعقاقير الطبية المحلية والمستوردة والمهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية وغير المسجلة بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل البلاد، بالمخالفة لأحكام القانـون رقم 127 لسنة 1955 بشأن الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وقانون الصيدلة رقم 127لسنة 1955م وقانون الجمارك رقـم 66 لسنة 1963 وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113لسنة 1994 بشأن السلع مجهولة المصدر.

كما تم العثور على 2958 "أقراص، أمبولات" وأدوية مهربة جمركيًا ومنشطات جنسية مجهولة المصدر، بإجمالي 6276 "أقراص، كبسولات، كريم، شراب، أمبولات، سبراي".

وبمواجهة المتهم المضبوط أمام العميد حسام الشواف، مدير مباحث الأحداث، اعترف بإدارة الصيدلية بدون ترخيص وتخزين تلك المضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة لصالح مالك الصيدلية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.