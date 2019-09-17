"بطاطين وخيم و26 مركز إغاثة".. "التضامن" تعلن استعدادها لسيول الخريف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، برفع درجة الاستعدادات القصوى على مستوى مراكز الإغاثة بجميع مديريات التضامن الاجتماعي؛ لمواجهة التغييرات المناخية المقبلة والخاصة بفصل الخريف وما يصاحبها من سقوط أمطار تصل في بعض المحافظات لسيول.

وحسب بيان، اليوم، صرحت الوزيرة، بأنه جرى رصد 10 ملايين جنيه للعام المالي الحالي 2019-2020 لشراء مهمات الإغاثة ودعم مراكز الإغاثة على مستوى الجمهورية، وجرى توجيه إدارات الإغاثة على مستوى الجمهورية برفع درجة الاستعداد ومراجعة مهمات الإغاثة من البطاطين والأغطية والخيم والوسائد وغيرها؛ استعدادا لمواجهة الحالات الطارئة.

وأضافت، أنه جرى تفعيل غرف العمليات على مستوى المديريات وربطها بالوزارة لاستقبال شكوى وبلاغات المواطنين والتدخل الفوري إزاءها للحد من التبعات إضافة إلى التنسيق مع مؤسسات العمل الأهلي وجمعية الهلال الأحمر المصري والأجهزة التنفيذية المختلفة للتنسيق تحت مظلة التكامل في تقديم الخدمات.

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وأشارت الوزيرة، إلى أنه يتبع الوزارة 26 مركز إغاثة في 24 محافظة كما توجد لجان إغاثة فرعية في كل مديريات التضامن الاجتماعي والإدارات الاجتماعية التابعة لها، وتجري اللجان تدريبات دائمة وفق أحدث أساليب التدريب لتكون على أهبة الاستعداد لتولي المهام والإغاثة المطلوبة.

من جانبه صرح محمد عثمان رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بوزارة التضامن الاجتماعي، بأنه جرت مراجعة مهمات الإغاثة القائمة بالمراكز للتأكد من كفاءتها والاحتياجات الفعلية وبخاصة في المحافظات المعرضة السيول مشيرا إلى أنه تم تنفيذ العديد من الدورات التدريبية المكثفة لرفع كفاءة العاملين بمراكز الإغاثة بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري للتدريب على سرعة وكفاءة إجراء التدخلات اللازمة إزاء الحالات الطارئة.

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