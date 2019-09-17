مدبولي يلتقي سفير الإمارات بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، السفير جمعة مبارك، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في القاهرة، وحضر المقابلة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وخلال اللقاء، نقل سفير الإمارات تحيات الشيخ سلطان القاسمى، حاكم الشارقة، إلى الدكتور مصطفى مدبولى، وأشار إلى اهتمام الشيخ القاسمى بالمشاركة فى مشروع نقل محطة الزهراء للخيول العربية إلى مقر مقترح متطور فى العاصمة الإدارية الجديدة، مع الحفاظ على جزء من محطة الزهراء الحالية ذات القيمة التاريخية، مؤكداً اهتمام الشيخ القاسمى بأن يتم إنشاء المحطة الجديدة وفق أحدث النظم العالمية فى مجال تربية الخيول، وذلك من أجل الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة التى تضمها محطة الزهراء.

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من جانبه، أعرب رئيس الوزراء عن تقدير مصر حكومة وشعباً لإسهامات الشيخ سلطان القاسمى، ومحبته الصادقة لمصر وشعبها، مشيراً إلى إسهامات القاسمى القيمة مؤخراً فى ترميم وتطوير دار الكتب والوثائق القومية، وهى الإسهامات التى أعادت رونق هذا الصرح الثقافى والمعرفى الكبير.

وأشاد مدبولي، بأهمية مشروع نقل محطة الزهراء للخيول، ووجه بأن يتم التنسيق بين وزارة الزراعة والجهات المعنية، لبدء إنشاء المحطة الجديدة فى الموقع الذى يتم الاتفاق عليه مع الجهات المعنية فى العاصمة الإدارية.

وسلم سفير الإمارات، إلى رئيس الوزراء، خطاب الدعوة الموجه من الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبي، للمشاركة فى اجتماعات منتدى الصحة العالمى، المقرر عقده بأبو ظبي فى نوفمبر المقبل.