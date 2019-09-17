خاص| "للمعاشات والمسافرين".. مصدران: 4 معايير جديدة للحذف من التموين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي

كشفت مصادران حكوميان، أن لجنة العدالة الاجتماعية بمجلس الوزراء بصدد إصدار محددات المرحلة الخامسة لحذف غير المستحقين من بطاقات التموين بعد انتهاء نظر تظلمات المرحلة الرابعة نهاية سبتمبر الجاري وإعلان النتيجة لمن تم رفض تظلمهم.

كان وزير التموين والتجارة الداخلية أكد في تصريحات سابقة أن عملية تنقية البطاقات من غير المستحقين مستمرة طوال الوقت وأن الوزارة لن تنتهي من عمليات تنقية البطاقات بانتهاء مرحلة محددة حتى التأكد من تنقية قاعدة البيانات من غير المستحقين.

وأوضحت المصادر لمصراوي، الثلاثاء، أن محددات المرحلة الخامسة المزمع الإعلان عنها خلال شهر أكتوبر المقبل، تشمل أربع محددات جديدة، وتخاطب أصحاب المعاشات للمرة الأولى وبشكل مباشر بحذف من يحصل على معاش تزيد قيمته عن 4500 جنيه شهريًا، كما أن المحدد الثاني من تزيد فاتورة تليفونه المحمول أو استهلاكه الشهري عن 800 جنيه، ومن يملك حيازة زراعية 10 أفدنة، وكانت تنص محددات المرحلة الرابعة على حذف الأسرة التي لديها حيازة زراعية أكثر من 15 فدانًا.

وانفرد الخليج 365 في الخامس عشر من أغسطس الماضي بنشر رسالة تحذيرية لمواطنه تفيد حذفها بسبب معاش حكومي أكثر من 4500 جنيه.

للتفاصيل اضغط هنا

Advertisements

وأضافت المصادر أن محددات المرحلة الخامسة تشمل أي شخص يتواجد خارج مصر لفترة أكبر من 6 أشهر، وهو الشرط الذي لم تتطرق إليه محددات الدعم في المراحل الأربع السابقة، كما تشمل محددات الدعم الجديدة حسبما كشفت المصادر من يستهلك شهريا فاتورة كهرباء 800 كيلو وات وكان المحدد في المرحلة الرابعة 1000 كيلو وات.

وأكدت المصادر استمرار محدد من يمتلك سيارة فارهة موديل 2013 وأحدث.

كان اللواء مصطفى الصادق، رئيس مجلس إدارة مركز نظم المعلومات والحواسب - وزارة الإنتاج الحربي، قال لمصراوي في وقت سابق، إن محددات الدعم الخاصة بالمرحلة الرابعة تنطبق على 709 آلاف و784 مواطنًا، موزعين على 301 ألف بطاقة تموينية من أصل 64 مليونًا و184 ألفًا 810 مواطنين يصرفون دعم السلع التموينية شهريًا.

للتفاصيل اضغط هنا

وأضافت المصادر أنه جاري حصر من ينطبق عليهم محددات المرحلة الخامسة وفقا لقاعدة البيانات الموحدة التي أعدتها هيئة الرقابة الإدارية وأن الحذف سيترتب عليه حذف المقررات التموينية بقيمة 50 جنيهًا فقط مع استمرار صرف الخبز المدعوم على بطاقات التموين.