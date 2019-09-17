أخبار مصر | الليلة.. برنامج مصر النهاردة يستعرض الخدمات التي يقدمها كارت ميزة لموظفي الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الليلة.. برنامج مصر النهاردة يستعرض الخدمات التي يقدمها كارت ميزة لموظفي الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعرض الليلة، برنامج مصر النهاردة على شاشة القناة الأولى، منظومة الدفع الإلكتروني التي أعلنت عنها وزارة المالية لمستحقات العاملين بالدولة، من خلال إجراءات استبدال نحو 5 ملايين بطاقة، لصرف مستحقات العاملين بالدولة ببطاقات الدفع الوطنية المُطورة، المعروفة إعلاميًا بكروت "ميزة" المؤمنة.

وتستضيف الفقرة الخبير المصرفب حمدي حسني حامد؛ لتوضيح فكرة الكارت والخدمات التي يقدمها من

استقبال الحوالات محليًا وخارجيًا، وإتاحة 30% من راتب الموظف مُقدمًا لاستخدامه في عمليات الشراء الإلكتروني، من خلال نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية فقط بلا فوائد، وذلك لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى تحصيل رسوم تقديم الخدمة بالجنيه.

كما تقدم الحلقة في فقرتها الثانية، موضوع شباب مصريون يحصلون على المركز الثاني عالميًا في مسابقة لتكنولوجيا المعلومات بالصين، وتستضيف الفقرة مصطفى عزوز وعبدالرحمن جمال فتح الله.

يذكر أن البرنامج تقديم ريهام الديب وأحمد سمير، ويُذاع في العاشرة مساءً على شاشة القناة الأولى.