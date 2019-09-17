أخبار مصر | عاجل.. الرئيس يلتقي وزير خارجية فرنسا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الرئيس يلتقي وزير خارجية فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، وزير خارجية فرنسا، بمقر رئاسة الجمهورية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تطرق إلى بحث التطورات المتعلقة بعدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف راضى أن اللقاء شهد أيضا بحث الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، خصوصا على الصعيد الاقتصادي والتجارى والاستثماري والتنموي.

وكان قد أعلن سامح شكري، وزير الخارجية، إن وزير خارجية فرنسا التقى اليوم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعقدا لقاء مطولا وشاملا في إطار العلاقات المصرية الفرنسية، حيث تم تناول القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستوى الإقليمي.

Advertisements

وأشار "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الاجتماع أكد على مدى التوافق بين مصر وفرنسا في عدد من القضايا، مضيفًا أنه كان هناك تركيز على الدور الذي تلعبه الشركات الفرنسية في مصر، وإسهامها في نجاح مصر في تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي.

وأكد أن مصر بها فرص واعدة، ويمكن للشركات الفرنسية الاستفادة منها، كما أنهم يلقون تسهيلات للعمل في مصر، موضحًا أنه عقد جلسة مباحثات مع وزير الخارجية الفرنسي تناولت مجالات التعاون الثنائية بين البلدين.

وأضاف أنهم تناولا بالبحث عددًا من القضايا الإقليمية بقدر من التفصيل بما فيها الوضع في ليبيا، وسوريا، واليمن، والتوتر الحالي في منطقة الخليج، مؤكدا أن هناك إرادة سياسية قوية على مستوى قيادتي البلدين، وعلى مستوى المؤسسات الحكومية في استمرار العمل على أرضية صلبة من العلااقات التي تربط بين مصر وفرنسا، مشددا على أن هناك مجالات رحبة من التعاون بين البلدين على مستوى عدة مجالات من تعليمية وثقافية.

ونوه بأن زيارة وزير الخاارجية الفرنسي الحالية هي الـ 17 بالنسبة له، معقبًا: "نحن لا نشعر بذلك، ودائما في تطلع رؤيته، ونرجو ألا يبخل علينا بالزيارة المتكررة".