أخبار مصر | برلماني يطالب بتعميم المدرسة الفنية المتخصصة بمجال الزراعة والري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يطالب بتعميم المدرسة الفنية المتخصصة بمجال الزراعة والري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب البدري أحمد ضيف، عضو مجلس النواب، إن الدولة وضعت استراتيجية واضحة لتطوير منظومة التعليم ابتداءً من التعليم الأساسي وصولا بالتعليم الفني والعالي، إعمالا بنص المادة 19 من الدستور الخاصة بحق المواطن في التعليم وتأصيل المنهج العلمي فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، مشيرًا إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أولى اهتماماته بتطوير منظومة التعليم باعتبارها قضية أمن قومي.

وأضاف "ضيف"، أن توقيع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بروتوكول تعاون مشترك لإطلاق مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، متخصصة بمجال تكنولوجيا الزراعة والري، وتكنولوجيا الإنتاج الحيواني والداجني، يضيف للمنظومة التعليمية شهادة جديدة خاصة بالإنتاج الحيواني تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية على المستوى الزراعي والحيواني والداجني.

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كما طالب النائب البدري أحمد ضيف، عضو مجلس النواب، بتعميم المدرسة الفنية المتخصصة بمجال الزراعة والري، وتكنولوجيا الإنتاج الحيواني على مستوى الجمهورية، علي أن توفير الخريجين المطلوبين لسوق العمل فى ظل النهضة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات.

والأسبوع الماضي، أعلن الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع إدارة شركة الصالحية للاستثمار والتنمية، ومشروع القوى العاملة وتعزيز المهارات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لإطلاق مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، بحضور جوزيف غانم مدير مشروع القوى العاملة وتعزيز المهارات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومحمد حلمي السعيد رئيس مجلس إدارة شركة الصالحية للاستثمار والتنمية.

وقال مجاهد، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي مدارس مصرية ذات جودة عالمية، تقوم على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركات القطاع الخاص والعام ومؤسسات تعليمية مرموقة؛ للحفاظ على جودة المدرسة والعملية التعليمية بها، وبصدده قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع شركة الصالحية للاستثمار والتنمية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لإطلاق مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الشرقية، والتي تعد أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بمصر متخصصة بمجال تكنولوجيا الزراعة والري، وتكنولوجيا الإنتاج الحيواني والداجني، واللذان يعدان من أهم المجالات التي يحتاجها سوق العمل المحلي والإقليمي بشكل كبير.