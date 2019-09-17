أخبار مصر | "مستقبل وطن" يفتتح معرضا للمستلزمات الدراسية والسلع الغذائية المخفضة بالبحيرة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" يفتتح معرضا للمستلزمات الدراسية والسلع الغذائية المخفضة بالبحيرة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح حزب مستقبل وطن، في محافظة البحيرة، معرضا لبيع المستلزمات المدارس والسلع الغذائية، بأسعار مخفضة، بمركز أبو المطامير، جاء ذلك تخفيفا عن كاهل المواطن ومساهمة من الحزب في تخفيف الضغط على أولياء الأمور بنادي المعليمن بالمدينة.

وحضر الافتتاح النائب يحي عيسوى داوود أمين الشؤون الحكومية بالحزب والنائب عصام الصافي والمهندس راضي عمار رئيس المدينة وبليغ حمدي أمين تنظيم المركز وعدد من قيادات الحزب بالمركز.

كما نظم حزب مستقبل وطن، معارض للأدوات والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة لرفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور، وتوزيعها ببعض المدن والمراكز بالمجان للأسر الأكثر احتياجا، فى مدينة بلبيس، برئاسة الدكتور محمد سليم تزامنًا مع مبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي حياة كريمة لشعب عظيم لتخفيف العبء عن المواطن المصري.

وقال الدكتور محمد سليم، أمين الحزب بالشرقية إن مبادرة المعارض المدرسية والسلع التموينية جاءت تفعيلا للمبادرات الإنسانية والاجتماعية وانطلاقًا من الدور المجتمعي للحزب الذي يهدف إلى بناء الدعم والتعاون مع اهالينا بالشرقية، ورفع المعاناة عن أولياء الأمور والطلبة، ومحاربة الغلاء وارتفاع الأسعار.

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وكما أطلق الحزب مستقبل وطن، في محافظة قنا، سلسلة ندوات للتوعية بأهمية المشاركة السياسية في تنمية المجتمع المحلي بمقر الحزب بمركز قفط، والذي تنظمه أمانة المهنيين بالمحافظة بقيادة الدكتور ضاحي حمدان الرفاعي أمين المهنيين، وبحضور أبوالحسن الجزار أمين الحزب بمركز قفط والمحاسب محمود عبد الفتاح آدم أمين التنظيم بالحزب وأعضاء هيئة مكتب المركز وعدد كبير من الشباب.

وقال الدكتور ضاحي حمدان الرفاعي أمين المهنيين بحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا إن الندوة تأتي في إطار سلسلة ندوات للتوعية التي يعقدها الحزب بأهمية المشاركة السياسية في تنمية المجتمع المحلي بمختلف مراكز المحافظة والتي تهدف في المقام الأول إلى توعية الشباب والمواطنين بمختلف طوائفهم بأهمية المشاركة السياسية بما يحقق التنمية الشاملة للمجتمع المحلي.

وأشار إلى أن الندوة تناولت التأكيد على أهمية ممارسة الحقوق السياسية في كافة الاستحقاقات الانتخابية سواء على مستوي المجالس النيابية أو المحلية أو النقابية والمشاركة في عملية صنع القرار والرقابة الشعبية باعتبارها الضابط لأداء الحكم المحلي.

