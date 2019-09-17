أخبار مصر | برلمانية تشيد بقرار تمثيل المرأة في إدارة الشركات المقيدة في البورصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تشيد بقرار تمثيل المرأة في إدارة الشركات المقيدة في البورصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، بموافقة الرقابة المالية على تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المقيد في البورصة المصرية والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، مُشيرة إلى أن هذا الأمر يعمل على تحسين ترتيب مركز مصر في تقرير مناخ الأعمال، ويدعم خطوات تمكين المرأة من التمثيل في عضوية مجالس إدارة الشركات الخاضعة للهئة العامة للرقابة المالية.

وأكدت أبو السعد، أن ضمان تمثيل المرأة في مجالس إدارة المؤسسات الاقتصادية يحقق العديد من الأهداف الوطنية والدولية ومنها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي تستهدف تولى المرأة للمناصب الإدارية العليا، ونوهت إلى أن الدراسات التي تم تنفذها على الشركات ومجالس الإدارات أظهرت أن الشركات الخاصة التي لديها تمثيل نسائي في مجالس الإدارة وقوى عاملة من الجنسين حققت تقدما ملحوظا في مقاييس الربحية مقارنة بالشركات التي ليس لديها تمثيل نسائي في مجال الإدارات.

وبحسب بيان صدر من هيئة الرقابة المالية، أصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، القرارين رقمي (123 و124) لسنة 2019 يتضمنا تعديلًا في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لضمان تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارة الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية وكذلك الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأرجع عمران، أهمية الخطوة التي أقدم عليها الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية في الاقتصاد المصري إلى أن ضمان وجود تمثيل المرأة في مجالس إدارة المؤسسات الاقتصادية يحقق العديد من الأهداف الوطنية والدولية ومنها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي تستهدف تولى المرأة للمناصب الإدارية العليا بنسبة 30% بحلول 2030، إضافة إلى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال محمد عمران، إن المجلس قد وافق في اجتماعه أمس على إدخال تعديل على قواعد القيد باستحداث شرط بالمادة السادسة من قرار المجلس رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية يتمثل في وجوب تمثيل عنصر نسائي بمجلس الإدارة، وكذلك تعديل القرار رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمرارها وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.