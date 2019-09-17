أخبار مصر | "القوى العاملة" تشهد توقيع اتفاقية بصرف علاوة 10% لـ76 مصنعا بالإسماعيلية

تم اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية عمل جماعية بين مديرية القوي العاملة بالإسماعيلية، وجمعية مستثمري المنطقة الصناعية بالمحافظة، التي يعمل تحت مظلتها 76 مصنعًا وشركة، تقضى بمنح علاوة استثنائية خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي للعاملين بحد أدني 75 جنيها، وأقصي 150 جنيها اعتبارا من مرتب شهر سبتمبر الجاري.

وجاء ذلك تحت رعاية وزير القوى العاملة، محمد سعفان.





وتأتي الاتفاقية من خلال مبادرة القطاع الخاص وتنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" دعما للعاملين بالقطاع الخاص والمخاطبين بالقانون ١٢ لسنة ٢٠٠٣.

وشهد مراسم توقيع الاتفاقية المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام للمحافظة.

ووقع الاتفاقية عن الوزارة ياسر أحمد سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، وعن الجمعية المهندس مصطفى حسن أبو حديد رئيس الجمعية، وذلك إيمانا منها بمسئوليتها الاجتماعية ومراعاة البعد الاجتماعي للعاملين وأسرهم، فضلا عن دور الوزارة في تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وتحقيق الاستقرار في علاقات العمل.

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وقدَّم وزير القوي العاملة خالص شكره وتقديره لرجال الأعمال لسرعة استجابتهم تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية بشأن بالعلاوة الخاصة، وتطبيقها على القطاع الخاص، وبما يضعونه نصب أعينهم من اهتمام بحاجات العمال اجتماعيًا وماديًا، ما يعود بالنفع على منظومة العمل ككل من إنماء لروح الوحدة والانتماء بين العمال ومكان عملهم ككيان وجزء واحد.

وأكد "سعفان" أهمية القطاع الخاص في منظومة الاقتصاد المصري، مشددا علي أنه يمثل عصب الاقتصاد وأساسًا متينًا من أسس بنائه وتنميته، طالبًا من العمال بذل المزيد من الجُهد والعمل، لإحداث طفرًة كُبرى، تحدث زيادًة في الإنتاج، الأمر الذي يصب في مصلحة الإنتاج القومي والاقتصاد المصري ككل.

وفي ذات الاتجاه، حلت وزارة القوى العاملة، مشكلة 240 عاملا بالشركة الوطنية للصناعات الحديدية، وذلك بتقريب وجهات النظر بين طرفي العملية الإنتاجية فى إطار قانون العمل، وفض العمال إضرابهم وعادوا لمباشرة عملهم.

وتم عقد اجتماع بالوزارة بين ممثلي الشركة ومجموعة من العاملين لتبادل وجهات النظر ومناقشة مطلب العاملين، وبما يحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف، تم الاتفاق علي تنفيذ اتفاقية العمل الجماعية التي وقعت في 3 أبريل الماضي من قبل العمال بكافة بنودها، وما ورد بها من التزامات.