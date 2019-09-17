أخبار مصر | "مستقبل وطن" يطلق سلسلة ندوات بقنا للتوعية بأهمية المشاركة السياسية في تنمية المجتمع (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" يطلق سلسلة ندوات بقنا للتوعية بأهمية المشاركة السياسية في تنمية المجتمع (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق حزب مستقبل وطن، فى محافظة قنا، سلسلة ندوات للتوعية بأهمية المشاركة السياسية في تنمية المجتمع المحلي بمقر الحزب بمركز قفط، والذى تنظمه أمانة المهنيين بالمحافظة بقيادة الدكتور ضاحي حمدان الرفاعي أمين المهنيين، وبحضور أبوالحسن الجزار أمين الحزب بمركز قفط والمحاسب محمود عبد الفتاح آدم أمين التنظيم بالحزب وأعضاء هيئة مكتب المركز وعدد كبير من الشباب.

وقال الدكتور ضاحي حمدان الرفاعي، أمين المهنيين بحزب مستقبل وطن بقنا أن الندوة تأتي في إطار سلسلة ندوات للتوعية بأهمية المشاركة السياسية في تنمية المجتمع المحلي بمختلف مراكز المحافظة والتي تهدف إلى توعية الشباب والمواطنين بمختلف طوائفهم بأهمية المشاركة السياسية بما يحقق التنمية الشاملة للمجتمع المحلي، مُشيرًا إلى أن الندوة تناولت التأكيد علي أهمية ممارسة الحقوق السياسية في كافة الاستحقاقات الانتخابية سواء علي مستوي المجالس النيابية أو المحلية أو النقابية والمشاركة في عملية صنع القرار والرقابة الشعبية باعتبارها الضابط لأداء الحكم المحلي.

من جانبه أكد المحاسب محمود عبد الفتاح آدم أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمركز قفط علي أهمية تلك الندوات في القوات الراهن للتوعية بأهمية ممارسة الحقوق السياسية لخلق جيل واعي وقادر على تحمل المسئولية تماشيا مع السياسية التي انتهجها الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية دور الشباب في صنع القرار والرقابة.

كما أقامت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن، فى محافظة الدقهلية، ندوة تثقيفية عن تنظيم الأسرة بقرية طرانيس البحر، بمركز المنصورة، وتأتي الندوة في إطار مبادرة أمانة المراة بالحزب تحت عنوان "أنت عظيمة" بتعليمك بتنظيمك بعملك".

وأشارت الدكتورة سلوى الشافعى أمينة المرآة بمركز المنصورة، إلى أن تحقيق التوازن الماليّ في الأسرة؛ يحتاج لحسابات وكلّ طفل له ميزانيّة خاصّة به، وكلما كبر في العمر تزداد احتياجاته ومع ازدياد أعداد أفراد الأسرة يزداد العبء المادّيّ على ربّ الأسرة وتزداد حاجته إلى بذل المزيد من الجهد لتزويد العائلة بما تحتاجه، وعند ازدياد أعداد أفراد الأسرة دون تنظيم يزداد عدد أفراد المجتمع وبالتالي يحتاج هذا العدد من الأفراد إلى الخدمات وتلبية الاحتياجات المختلفة وعند عدم توفرها ينطلق الفرد إلى اتباع الطرق المختلفة لتلبية متطلباته