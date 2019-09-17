أخبار مصر | سؤال برلماني حول مدى جاهزية المطارات لاستقبال الموسم السياحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سؤال برلماني حول مدى جاهزية المطارات لاستقبال الموسم السياحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب أحمد إدريس، وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بسؤال موجه إلى وزير الطيران المدني الفريق يونس المصري، بشأن مدى جاهزية المطارات المصرية لاستقبال الموسم السياحي الشتوي.

وقال إدريس في نص السؤال المُقدم للحكومة، أن وزارة الطيران على موعد مع اختبار حقيقي، لا يقبل سوى النجاح، وهو الموسم السياحي الشتوي المقرر انطلاقه خلال أسابيع قليلة، على الوجه الذي يُليق بمكانة مصر الحضارية وسمعتها العالمية، وطالب النائب أحمد إدريس وكيل لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، بإعداد خطة مسبقة للاستعداد للموسم الشتوي، لتطوير كافة المرافق داخل المطارات استعدادًا لتوافد السائحين بالموسم الشتوى، وتحديث وتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة في المطارات بالإضافة إلى رفع الكفاءة التشغيلية للمطارات لإستيعاب حركة الطائرات القادمة من مختلف دول العالم، وتذليل كافة العقبات أمام حركة السياحة الوافدة.

وأكد النائب أحمد إدريس، وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، على أهمية تحديث وصيانة الأجهزة وسيور الحقائب وصيانة الطرق المؤدية من والي المطار، ونشر اللافتات والإرشادات داخل صالات السفر والوصول، فضلا عن ضرورة التنسيق الجيد مع جميع الجهات العاملة بمطار القاهرة والمطارات الإقليمية لتيسير إجراءات السفر والوصول، كما أكد على ضرورة بذل الجهود لكل شخص في موقعه، خاصة ممن يتعاملون مباشرة مع ضيوف مصر الكرام، والتفاني في خدمة الركاب والالتزام بأداء مهامهم المختلفة في الوقت المحددة وبالكفاءة المطلوبة.

وفي نفس السياق، أعلن النائب محمد عبدالله زين الدين وكيل لجنة النقل في مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عن أهمية تسيير البواخر النيلية واستغلالها طوال العام، كأحد عوامل تنشيط السياحة النيلية التي تدر دخلا على الاقتصاد المصري.

وأوضح زين الدين، أن تشغيل المراكب طوال العام يوفر فرص عمل للعاملين في قطاع السياحة، فضلا عن فرص تدريبية لحديثي التخرج في المجال، مُؤكدًا أن مصر تمتلك أكثر من 300 مركب عائم يمكن تسييرها طوال العام، وعدم الاقتصار على استغلالها خلال فصل الشتاء فقط، مُوضحًا أن هذه المراكب تقدم العديد من الخدمات التي يمكن استغلالها في المواسم السياحية بالنسبة للأجانب في الشتاء، وكذلك السياحة الداخلية بالنسبة للمصريين طوال العام.