أخبار مصر | الوفد الياباني يُثني على الجهد المبذول في اختبارات القبول بالمدارس اليابانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوفد الياباني يُثني على الجهد المبذول في اختبارات القبول بالمدارس اليابانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد اليوم الثلاثاء الوفد الياباني، مقر انعقاد اختبارات القبول، الخاصة بالمعلمين المتقدمين للالتحاق بالعمل ضمن أسرة المدارس المصرية اليابانية، والمنعقدة لمدة أربعة أيام، تنتهي الأربعاء الموافق الثامن عشر من الشهر الجاري.

وأشاد أعضاء الوفد بتنظيم العملية الإختبارية للمعلمين والمديرين والوكلاء، وعبر عن سعادته بالكوادر الشبابية التي تتولى عملية التحكيم، وحماسهم تجاه العمل المسند إليهم، والشفافية في إتخاذ القرار.

وفور انتهاء جولتهم، قام الوفد الياباني بتوجيه الشكر للفريق المشرف على تنسيق الحدث، وخروجه بالشكل المبهر والمشرف الذي شاهدوه، وهم: الدكتور نيفين حمودة، مستشار السيد الوزير للعلاقات الإستشارية والمشرف على المدارس اليابانية ومالك أحمد الرفاعي، مدير وحدة إدارة المدارس اليابانية والدكتورة حنان طاهر، رئيس مجلس إدارة شركة، BPW والمستشار سامح سلطان، مستشار العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، بمعهد جنيف الدولي والمشرف على لجان الإختبارات وإختيار المحكمين، الذين تم إختيارهم من شباب تحيا مصر، وشباب البرنامج الرئاسي، بجانب أساتذة الجامعات المختلفة في كافة التخصصات.



يُذكر أن مشروع المدارس اليابانية، هو منحة مقدمة لمصر، ضمن خطة الدولة لتطوير التعليم، للإرتقاء بالأجيال الصاعدة علميًا وفكريًا، وتغيير المنظومة الإعتيادية، التي تفتقر إلى الإبداع والإبتكار، ليحل محلها، أخرى تعتمد في الأساس على إطلاق العنان للطفل، ليبرز أجمل ما في شخصيته من مواهب ومهارات، تؤدي لسهولة تحديد مساره التعليمي مستقبلًا.



وفى سياق منفصل، أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المواد الإضافية، في الصف الأول والثاني الثانوي، يتم تحميلها على بنك المعرفة، مؤكدًا أن هذا العام، هو الأخير لطباعة الكتب في المرحلة الثانوية، وأن العام القادم، لن يتم طباعة أي كتب للصفوف الثانوية.

