أخبار مصر | "العمل الدولية": مصر أحرزت تقدمًا كبيرًا في ملفات قانون المنظمات النقابية وعمالة الأطفال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العمل الدولية": مصر أحرزت تقدمًا كبيرًا في ملفات قانون المنظمات النقابية وعمالة الأطفال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت جددت ديبورا جرينفيلد،، نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية للسياسات، التزام دعم منظمة العمل الدولية الكامل لوزارة القوى العاملة خاصة في ملف مستقبل العمل، باعتبارها شريكًا مهما ورئيسيًا للمنظمة، معبرة عن سعادتها البالغة لتواجدها على أرض مصر.

جاء ذلك خلال لقاءها مع وزير القوى العاملة محمد سعفان، وذلك بحضور السفير ياسر حسن مستشار المدير العام للمنظمة للشئون الإفريقية والعربية، وأريك أوشلان مدير مكتب المنظمة في القاهرة، لبحث عددا من الملفات المشتركة، والتعاون الفني بين الوزارة والمنظمة، وعرض ما أحرزته الحكومة المصرية في قوانينها العمالية لتوافق معايير العمل الدولية، وما أبدته لجنة تطبيق معايير العمل الدولية من استنتاجات في ختام الدورة الثامنة بعد المائة لمؤتمر العمل الدولي الذي عقد في جنيف في يونيو الماضي وتوصياتها بإدخال بعض التعديلات علي قانون التنظيمات النقابية العمالية.

وتابعت أن مصر أحرزت تقدمًا كبيرًا في السنوات السابقة في أمور كثيرة وملفات عديدة تخص العمال، كملف عمالة الأطفال والحماية الاجتماعية وقانون المنظمات النقابية والذي يعتبر من أهم الموضوعات التي تهم عمل المنظمة مع وزارة القوى العاملة.

وشددت المسئولة الدولية، على أن تعديل مصر لقانون التنظيمات النقابية يعتبر تحديًا وامتثالًا مصريًا للاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها، مؤكدًة أهمية تقديم المنظمة للدعم الفني اللازم للوزارة واستمرار التشاور والحوار بين أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة في تنفيذ القانون.

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وقالت إن برنامج العمل الأفضل في مصر حقق نجاحات كبيرة على مستوى المرحلة التجريبية، مضيفًة أن الأوضاع أصبحت ملائمة الآن لاستقباله وتنفيذه بشكل كامل، نظرًا للتحسن الكبير في الوضع الخاص ببئية العمل في مصر، معربًة عن تطلعها للتواصل مع الحكومة وكافة الشركاء الاجتماعيين لمواصلة العمل الدؤوب في هذا الخصوص.

وعلي هامش اللقاء التقت ديبورا جرينفيلد، ببعض ممثلي المنظمات النقابية التي نجحت في توفيق أوضاعها أو في أيداع أوراقها بالوزارة بعد صدور القانون الجديد، ومن بينهم ممثلي نقابات "العلوم الصحية " و"النيابات والمحاكم" و"العاملين بهيئة الإسعاف" و"النقل والمواصلات"، ومنها نقابات عامة غر تابعة للاتحاد العام، مما يؤكد التطبيق الواقعي لمبدأ الحرية النقابية.

وفي نفس السياق قال أحمد الدبيكي رئيس النقابة العامة للعلوم الصحية، في معرض حديثه عن رؤيته كممثل من ممثلي العمال في تطبيق قانون التنظيمات النقابية في مرحلة توفيق الأوضاع، أن هذه المرحلة بالنسبة لنقابته مرت في البداية بالعديد من الصعوبات إلي أن تدخل الوزير بتذليل كافة العقبات بمنتهى الشفافية والوضوح، مع بساطة في الإجراءات دون تعقيدات، من أجل خدمة عمال مصر، والعمل النقابي بصورة تتوافق توافقًا تامًا مع التشريعات ومعايير العمل الدولية والوطنية، والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر من أجل بناء تنظيم نقابي مصري قوي.