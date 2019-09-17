أخبار مصر | ننشر جدول أعمال زيارة وفد "خارجية البرلمان" لروسيا برئاسة كريم درويش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر جدول أعمال زيارة وفد "خارجية البرلمان" لروسيا برئاسة كريم درويش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادر وفد من لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم عبد الكريم درويش، مطار القاهرة اليوم الثلاثاء، في زيارة عمل لروسيا، وذلك تلبية لدعوة من كوناستنتين كوزاتشيف، رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الفيدرالية الروسي.

وبحسب جدول أعمال الزيارة، سيعقد وفد لجنة العلاقات الخارجية عددًا من المباحثات واللقاءات مع ميخائيل بجدانوف نائب وزير الخارجية الروسى والمُمثل الخاص للرئيس الروسى في الشرق الأوسط وإفريقيا، بالإضافة إلى عقد لقاء مع نائب رئيسة مجلس الاتحاد الفيدرالي، ورئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الاتحاد، ورئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الدوما، وذلك من أجل بحث سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية، والتباحث حول قضايا التعاون الاستراتيجي بين البلدين، ومناقشة تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

ويرافق النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عددًا من النواب أعضاء اللجنة وهم: النائب طارق الخولى أمين سر اللجنة، النائبة سوزي رفله، النائبة ماريان عازر، النائب هشام سليم، والنائب عبدالله مبروك.

وفي يونيو الماضي، توجه نائبات البرلمان بدعوة لزيارة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الإيطالي لزيارة مصر والبرلمان، للإطلاع على أخر التطورات والمستجدات فيما يخص قضية المرأة على أرض الواقع.

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ومن ناحيتها، قالت رئيسة اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، النائبة سيلفيا نبيل، إن وفد مجلس النواب، أطلع نواب مجلس الشيوخ الإيطالي بالتطورات الحادثة في مصر، بخاصة مجال تمكين المرأة، والتغييرات الدستورية التي تمت بزيادة نسبة تمثيل المرأة بالبرلمان، وأيضًا تطورات تطبيق موازنة البرامج والأداء، والموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، والتأكيد على متانة وقوة العلاقات بين مصر وإيطاليا بشكل عام.

ونوهت النائبة سيلفيا نبيل، رئيسة اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، بأهمية الزيارة هذه، والتي قام بها وفد نائبات البرلمان لإيطاليا لتبادل الخبرات.

وأردفت أن هناك بعض المشاكل المشتركة بين مصر وإيطاليا فيما يخص قضايا المرأة، وأنهم دعوا لزيارة وفد من مجلس الشيوخ الإيطالي للاستمرار في العمل علي قضايا المرأة بين دول البحر المتوسط.

