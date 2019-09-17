مصر | "الاستيلاء على مليون جنيه".. حبس سيدة متهمة بالنصب على المواطنين بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الاستيلاء على مليون جنيه".. حبس سيدة متهمة بالنصب على المواطنين بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس سيدة 4 أيام لاتهامها بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم تخصيص وحدات سكنية لهم بهيئة المجتمعات العمرانية، حيث استولت على مبلغ مليون جنيه من 6 أشخاص، طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة

وكان نجح ضباط الأموال العامة بقطاع أمن الجيزة، في إلقاء القبض على صاحبة مكتب للاستيراد والتصدير، لاتهامها بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تخصيص وحدات سكنية لهم بهيئة المجتمعات العمرانية، فضلا عن استيلائها على مبلغ مليون جنيه من 6 أشخاص، وتمكنت القوات من القبض عليها حال ترددها على أحد الكافيهات بمنطقة الهرم، غرب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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وتلقي اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، بورود تحريات ومعلومات لمدير وضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام صاحبة مكتب للاستيراد والتصدير، مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام، مطلوب التنفيذ عليها في 22 حكما قضائيا صادرا ضدها في قضايا "تبديد، شيكات" بالنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرتها على تخصيص وحدات سكينة لهم بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مدعية عملها كموظفة بذات الهيئة، نظير التحصل منهم على مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء مدحت فارس، واللواء سامح الحميلي نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والتأكد من صحة المعلومات الواردة، عقب الاستعانة بالمصادر السرية، تم التوصل لـ (6 من المجني عليهم) حيث إتهم أحدهم المتحري عنها بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية تقدر بحوالي (مليون جنيه).

و تم إعداد مأمورية مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، والأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، وتمكنت القوات من ضبط المتهمة حال ترددها على أحد المقاهي بدائرة قسم شرطة الأهرام، وتم اقتيادها إلى ديوان قسم شرطة الهرم، وبمواجهتها اعترفت خلال التحقيقات التي أجريت معها بما توصلت إليه التحريات وبارتكاب الواقعة، كما أقرّت بالأحكام الصادرة ضدها.