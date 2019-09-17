مصر | قبل بيعه في السوق السوداء.. ضبط 650 كيلو دقيق بلدي مدعم بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل بيعه في السوق السوداء.. ضبط 650 كيلو دقيق بلدي مدعم بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط (76) قضية تموينية تنوعت مابين ضبط 18 مخالفة عدم حمل شهادة صحية 17، إدارة منشأة بدون ترخيص، 15 خبز غير مطابق للمواصفات 25 عدم الإعلان عن الأسعار، تجميع واستيلاء على دقيق بلدي مدعم من قبل الدولة بإجمالي 650 كجم 76.

وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم حيال كل واقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.

ومن ناحية أخرى شنت الإدارة العامة لمباحث التموين عدة حملات وأسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط صاحب مصنع (بدون ترخيص) لإنتاج الجبن المطبوخ بدائرة مركز شرطة دسوق (بمحافظة كفرالشيخ) لحيازته (7 طن) مستلزمات إنتاج، وكذا عدد (57000) قطعة (جبن مطبوخ منتج نهائى) غير صالحة للإستهلاك لوجود تغيرات فى خواصهما الطبيعية طبقًا لما ورد من تقرير اللجنة الفنية من مفتشى الأغذية بوزارة الصحة.

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ضبط مالك مصنع (بدون ترخيص) لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة أوسيم (بمحافظة الجيزة) لحيازته (6،800 طن) من السلع الغذائية (المخللات) المعبأة داخل براميل بدون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

ضبط مالك مصنع (بدون ترخيص) لتعبئة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة كفرالدوار (بمحافظة البحيرة) لحيازته ( 9،600 طن ) سلع غذائية (ورق عنب – بسلة – ملوخية – خرشوف) معبأة داخل عبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمي لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية طبقًا لما ورد من تقرير اللجنة الفنية من مفتشي الأغذية بوزارة الصحة.

ضبط مسئول مصنع لتعبئة الخمور بدائرة قسم شرطة الأزبكية (بمحافظة القاهرة) لحيازته (3465 عبوة) مشروبات كحولية منتج نهائى داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات، وكذا (2400 لتر ) مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر.



ضبط مالك مصنع (بدون ترخيص) لتجارة قطع غيار السيارات بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة (بمحافظة القليوبية)، وتم ضبط كمية قدرها ( 107900 قطعة ) غيار سيارات (رولمان بلى) مغشوشة ومقلدة لعلامة تجارية، (502000)عبوة كرتونية فارغة وإستيكر مغشوشة ومقلدة لعلامة تجارية.