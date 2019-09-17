مصر | إحالة عاطل لحيازته 350 جرام حشيش في منشأة ناصر لـ"الجنايات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة عاطل لحيازته 350 جرام حشيش في منشأة ناصر لـ"الجنايات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكشفت تحقيقات النيابة، تمكن وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر من ضبط "محمد. س. ط" 22 سنة عاطل ومقيم بدائرة قسم، أثناء تواجده في منطقة سكنه، وبحوزته 350 جرام حشيش و720 جنيها وهاتف محمول.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار بها والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل اتصاله بعملائه.
وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي صدرت قرارها السابق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وتم التجديد وتم إحالته إلى الجنايات.
وفى منطقة منشأة ناصر سقط سائق وبحوزته 3 كيلو من مخدر الحشيش بقصد الاتجار بها كما نجح رجال مباحث القاهرة، باشراف اللواء محمد منصور وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، من ضبطه والقبض عليه وحرر محضر بالواقعة.
وتمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة، تحت قيادة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، من ضبط سائق، مطلوب التنفيذ عليه في 7 قضايا "تبديد، ضرب، قتل خطأ" أثناء تواجده بدائرة قسم وحدة مباحث منشأة ناصر، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنت 3،600 كيلو جرام - طبنجة عيار 9 مم - طلقتين من ذات العيار - مبلغ مالى - هاتف محمول.
وبمواجهته أمام المباحث اعترف بالواقعة المنسوبة إليه حيقث قال أنه كان بحيازته 3 كيلو من مخدر الحشيش بقصد الاتجار في المواد المخدرة، والسلاح النارى الذي كان بحوزته بقصد الدفاع عن النفس، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة وتحقيق أرباح، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت النيابة العامة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ونشاط المتهم للوقوف على نشاطه الإجرامى، وأمرت النيابة العامة بإرسال المضبوطات إلى المعمل الجنائي إرسال تقرير مفصل بها.