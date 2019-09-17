مصر | إحالة عاطل لحيازته 350 جرام حشيش في منشأة ناصر لـ"الجنايات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة عاطل لحيازته 350 جرام حشيش في منشأة ناصر لـ"الجنايات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة منشأة ناصر الجزئية، بإحالة عاطل لاتجاره في مخدر الحشيش إلى محكمة محكمة الجنايات للمحاكمة.



وكشفت تحقيقات النيابة، تمكن وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر من ضبط "محمد. س. ط" 22 سنة عاطل ومقيم بدائرة قسم، أثناء تواجده في منطقة سكنه، وبحوزته 350 جرام حشيش و720 جنيها وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار بها والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل اتصاله بعملائه.

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