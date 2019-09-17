شكرا لقرائتكم خبر عن شكري ونظيره الفرنسي يؤكدان عمق العلاقات المصرية الفرنسية في شتى المجالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، ونظيره الفرنسي جون ايف لودريان، عمق ومتانة العلاقات التي تربط بين البلدين في شتى المجالات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الوزيران، اليوم الثلاثاء، في ختام جلسة المباحثات بقصر التحرير.

ورحب «شكري» في بداية المؤتمر بوزير خارجية فرنسا خلال زيارته الحالية والتى تعد السابعة إلى القاهرة منذ تكليفه بحقيبة الخارجية.

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وقال «شكري» إن نظيره الفرنسي شرف اليوم باستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسى له، حيث عقد لقاء طويلا وشاملا تناول العلاقات بين البلدين في الإطار الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك على المستوى الإقليمي، لافتا إلى أن اللقاء أكد مدى التوافق في الآراء بين البلدين.

وأوضح أنه تم أيضًا التركيز على الدور الذي تلعبه الشركات الفرنسية في المساهمة في جهود مصر التنموية والحاجة إلى المزيد من الانخراط من جانب الشركات الفرنسية.

وأشار «شكري» إلى أنه عقد مباحثات مع الوزير لودريان تناولت التعاون المشترك بين القاهرة وباريس في المجالات والقضايا الإقليمية كافة والوضع في ليبيا وسوريا واليمن، والتوتر الحالي في الخليج وتم الاتفاق على الاستمرار في الاتصالات.

وشدد على أن هناك إرادة سياسية قوية على مستوى قيادتي ومسؤولي البلدين لدفع العلاقات وهناك مجالات رحبة للتعاون بما في ذلك المجالين الثفافي والتعليمي.