شكرا لقرائتكم خبر عن «القوي العاملة» تشهد توقيع اتفاقية جماعية بصرف علاوة 10% لـ76 مصنعاً بالإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، وجمعية مستثمري المنطقة الصناعية بالمحافظة، التي يعمل تحت مظلتها 76 مصنعاً وشركة، اليوم الثلاثاء، اتفاقية عمل جماعية تقضي بمنح علاوة استثنائية خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي للعاملين بحد أدني 75 جنيها، وأقصى 150 جنيها اعتبارا من مرتب شهر سبتمبر الجاري.

وتأتي هذا الاتفاقية تحت رعاية وزير القوى العاملة، محمد سعفان، من خلال مبادرة القطاع الخاص وتنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» دعما للعاملين بالقطاع الخاص والمخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003.

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شهد مراسم توقيع الاتفاقية المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، والمهندس عبدالله الزغبى السكرتير العام للمحافظة.

ووقع الاتفاقية عن الوزارة ياسر أحمد سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، وعن الجمعية المهندس مصطفى حسن أبوحديد رئيس الجمعية، وذلك إيمانا منها بمسؤوليتها الاجتماعية ومراعاة البعد الاجتماعي للعاملين وأسرهم، فضلا عن دور الوزارة في تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وتحقيق الاستقرار في علاقات العمل .

وقدَّم وزير القوى العاملة خالص شكره وتقديره لرجال الأعمال لسرعة استجابتهم تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية بشأن بالعلاوة الخاصة، وتطبيقها على القطاع الخاص، وبما يضعونه نصب أعينهم من اهتمام بحاجات العمال اجتماعيًا وماديًا، ما يعود بالنفع على منظومة العمل ككل من إنماء لروح الوحدة والانتماء بين العمال ومكان عملهم ككيان وجزء واحد.

وأكد «سعفان» أهمية القطاع الخاص في منظومة الاقتصاد المصري، مشددا على أنه يمثل عصب الاقتصاد وأساسًا متينًا من أسس بنائه وتنميته، طالبًا من العمال بذل المزيد من الجُهد والعمل، لإحداث طفرًة كُبرى، تحدث زيادًة في الإنتاج، الأمر الذي يصب في مصلحة الانتاج القومى والاقتصاد المصرى ككل.