شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تستجيب لأصحاب الفنادق العائمة بالنيل وتخفض رسوم رسو المراكب لـ800 جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف إيهاب عبدالعال، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر السياحة، وأمين صندوق جمعية السياحة الثقافية، عن موافقة الحكومة على تخفيض رسوم رسو المراكب السياحية في نهر النيل من 6 آلاف جنيه في اليوم الواحد إلى 800 جنيه في اليوم، بداية من أكتوبر المقبل.

قال «عبدالعال» خلال تدشين أحد الفندق العائمة، إن الحكومة استجابت للعديد من النداءات التي طالبت في أكثر من مناسبة بتخفيف العبء عن أصحاب الفنادق العائمة خلال الفترة الماضية التي عانت فيها السياحة من تبعات عملية الاضطرابات عقب ثورة 25 يناير، موضحًا أن السياحة بدأت العودة بقوة إلى سابق عهدها في ظل الاستقرار السياسي والأمني.

وتوقع «عبدالعال» أن تتجاوز نسبة إشغالات الفنادق العائمة والعادية 90% خلال الموسم الشتوي بشكل عام، خاصة أنها اقتربت من هذه النسبة خلال الموسم الحالي، مشيرًا إلى عمليات التجديد وإعادة تأهيل المراسي بالأقصر وأسوان، استعدادًا لاستقبال الحدث العالمي في متحف حتشبسوت لأوبرا عايدة يومي 26 و28 أكتوبر المقبلين، والتي تعكس امتداد مصر الأفريقي والعلاقات القوية والقديمة مع جيرانها الأفارقة، خاصة إثيوبيا التي جاءت منها عايدة إلى مصر.

Advertisements

وأضاف أن احتضان حتشبسوت لأوبرا عايدة سينعش الحركة السياحية في الأقصر مع الحضور القوى للأجانب لمشاهدتها، وعلى رأسهم الملكة رانيا، ملكة الأردن، كما أن عمليات التحديث في الأقصر طالت كورنيش النيل بالكامل، مشيرًا إلى أن موسم الشتاء المقبل، سياحيًا، سيكون مختلفَا تمامًا عن السنوات الماضية، خاصة مع الإقبال الكبير على السياحة الثقافية القادمة من إسبانيا وألمانيا وفرنسا التي عادت بقوة لتعطي زخمًا للسياحة في الصعيد، بالإضافة للسوق الإنجليزية التي تتميز بالحضور القوى في فصل الشتاء.

وأكد «عبدالعال» أن الفنادق العائمة استطاعت أن تتخطى العديد من الأزمات خلال الفترة الماضية في ظل انحسار الإشغالات، ما أدى لتوقف العديد من المراكب السياحية وكلف أصحابها مبالغ طائلة لإعادة تأهيلها، وهي تكاليف عالية للغاية تحملها رجال الأعمال بصبر وجلد على أمل أن تعود السياحة إلى سابق عهدها، مشددًا على ضرورة أن تكون هناك ثقة من جانب البنوك في مستثمرى السياحة، خاصة أن استثماراتهم موجودة على الأرض بالفعل ولا داعي للقلق، وأن تكون هناك تسهيلات لاستعادة صناعة الأمل.

وأوضح «عبدالعال» أن تكلفة الاستثمار في المراكب العائمة كبيرة للغاية، وأن عمليات الاستثمار بها فيها جزء من المخاطرة، خاصة أن تكاليف إنشاء المركب تتجاوز 100 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن إعادة تأهيل أي مركب سياحي تصل إلى 20 مليونًا.

وطالب «عبدالعال» من الحكومة بالاهتمام بتكريك النيل، وعمل مجرى ملاحي جيد للمراكب السياحية لوقف عملية شحوط المراكب التي تزيد من أعباء أصحابها وتعطى انطباعات سيئة للسياح وتعرضهم للأخطار، مؤكدًا أن عملية شحوط المراكب بدأت تقل بشكل كبير، كما أن أصحاب المراكب بدأوا التعاون مع بعضهم عند شحوط أي مركب لتجنب وقوع آخر فيه.

وأشار إلى وجود 288 رخصة مركب عائم في مصر، 90 مركبًا فقط تعمل بانتظام، و128 مركبًا تعمل بشكل موسمي، والباقي متوقف حاليًا ويحتاج لإعادة تأهيل، موضحًا أن الصعيد يحتاج لاستثمارات كبيرة في القطاع السياحي، خاصة أن عدد الفنادق، سواء في الأقصر أو أسوان لا يتجاوز عدد أصابع اليد.