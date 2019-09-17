شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلمي «العمر لحظة والممر» لطلاب القليوبية ضمن مبادرة «كلنا نحب الجيش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، مبادرة جديدة لدعم الدولة المصرية تحت عنوان «كلنا نحب الجيش المصري»، برعاية الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، وتوجيهات طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، بالتنسيق مع إداره أمن المديرية برئاسه أشرف ادريس وإشراف الدكتور أشرف سرج مدير عام الشؤون التنفيذية.

قال أشرف محمود مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالقليوبية، إن وكيل الوزارة طه عجلان كلف إدارة الموهوبين بالاشتراك في احتفالات انتصارات أكتوبر العظيم، بحيث تكون مختلفه عن الأعوام السابقة.

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وأضاف في تصريحات صحفية، أنه جرى الاتفاق على إطلاق هذه المبادره والتي سيتم خلال عرض أفلام عن بطولات القوات المسلحة، مثل «العمر لحظة والممر»، حيث يتم عرض الأفلام على شاشات الداتا شو والسبورة الذكية في قاعات الحاسب الآلي، وخلال تواجد التلاميذ في الفسحة المدرسية أو حصص النشاط وبخاصة للمرحله الثانوية.

وأشار إلى أن الهدف من المبادرة تنمية روح الولاء والانتماء للجيش والوطن، لافتا إلى أنه سيتم إمداد المدارس بالأفلام من خلال إدارات الموهوبين بالإدارات لتبدأ العروض خلال شهر أكتوبر وطوال العام الدراسي.

وأكد طه عجلان وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أن المؤسسه العسكرية هي الحصن المنيع لمصر والعالم العربي أجمع، ولا بد أن يدعم الجميع الجيش ويسانده بكل قوة.