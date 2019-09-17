شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين محافظة القاهرة وبنك التنمية الصناعية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وماجد فهمي، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، بروتوكول تعاون لتمويل أصحاب الحالات التي تم الانتهاء من الموافقة على طلب تقنينها إلى جانب تمويل مشروعات الغاز لكافة الوحدات بمختلف أنواعها واستخداماتها.

وأكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن العاصمة مستمرة في تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة للمواطنين مع استرداد حق الدولة من أراضي مغتصبة، وكذلك تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة وتحصيل حق الدولة، ولذا فقد حرصت محافظة القاهرة كأول محافظة على مستوى الجمهورية تقوم باتخاذ إجراءات من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين بتوقيع بروتوكول مع بنك التنمية الصناعية يهدف إلى تمويل مقابل تقنين أوضاع اليد لأصحاب الشأن الذين تمت الموافقة على طلبات تقنينهم من جانب اللجان المختصة بالمحافظة، في إطار مبادرة الدولة بتقنين أوضاع العقارات والمباني وفقاً لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، حيث سيتم التمويل وفقًا لضوابط وشروط البنك بعد إتمام الدراسة وتحديد الجهات المسؤولة المقابل المادي المطلوب، نظير الحصول على أقل عائد وبمدد سداد تصل إلى 5 سنوات، إلى جانب تيسير وصول الخدمات والمرافق العامة بتكلفة بسيطة وبطرق سداد ميسرة.

Advertisements

ويهدف البروتوكول إلى تمويل توصيل الغاز للوحدات السكنية والتجارية بأقل عائد ممكن وعلى فترات زمنية تصل إلى سبع سنوات بأقل تقسيط يمكن أن يتحمله المواطن محدود الدخل، على أن يتم التعاون في ذلك من خلال قيام المحافظة بتوجيه الدعوة لمسؤولي شركات الغاز للاجتماع مع مسؤولي البنك تحت إشراف المحافظة للبدء في اتخاذ خطوات تنفيذية للمناطق التي سيتم إدخال المرافق لها.

وأشار المحافظ إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة تيسير أعمال تضم عددا من الخبراء لمتابعة تنفيذ البروتوكول وتذليل أي عقوبات تعترض تنفيذه.

شهد اللقاء حمدى عزام، نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية وعدد من معاونيه ومصطفى عبدالعزيز، السكرتير العام المساعد، وعدد من قيادات المحافظة.

برتوكول تعاون بين محافظة القاهرة وبنك التنمية الصناعية

برتوكول تعاون بين محافظة القاهرة وبنك التنمية الصناعية