شكرا لقرائتكم خبر عن مصري يفوز بجائزة «ماكس برنستيل» الدولية لاكتشافه آلية جديدة لمواجهة التشوهات الجينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصل الباحث المصري محمد البرلسي خريج الجامعة الألمانية بالقاهرة، على جائزة ماكس برنستيل الدولية، التي تقدم لأول مرة هذا العام تكريماً لإنجازات طلاب الدكتوراه في مجال العلوم الجزيئية، وذلك من قبل منظمة ماكس برنستيل ومعهد علم الأمراض الجزيئية في ڤيينا، وذلك بعد منافسة مع أكثر من 100 مرشح من مختلف الجامعات حول العالم .

و قال الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، عقب فوز «البرلسي»: أشعر بالسعادة والفخر بفوز أحد أبنائي بهذه الجائزة العالمية، فالجامعة تسعى دوما إلى تشجيع البحوث العلمية المتميزة بالتعاون المتواصل مع العديد من الجامعات الألمانية المتقدمة، علاوة على ما يقدمه علمائنا بالجامعة من براءات الإختراع وبحوث مميزة تنشر بالدوريات المحلية والدولية«، مشيرا إلى أن الجامعة لديها خريجين متميزين من الحاصلين على الدرجات العلمية بمرحلتي الماجستير والدكتوراة.

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من جانبه أكد محمد البرلسي، أنه حصل على هذه الجائزة عن بحثه المعنون بإكتشاف آلية جديدة لمواجهة التشوهات الجينية في الخلية، وذلك عقب اختياره عام 2018 كأفضل مقدم بحث في اجتماع«لينداو» للعلماء الحائزين على جائزة نوبل في الطب، كما تم نشر بحثه في دورية نيتشر العلمية في إبريل الماضي.

وأوضح «البرلسي»، أنه بدأ العمل على بحثه الفائز اعتبارً من مايو 2016 بغرض الحصول على درجة الدكتوراه في مجال علوم الچينات بمعهد ماكس بلانك لأبحاث القلب والرئة في مدينة باد ناوهيم بألمانيا، مشيرا إلى أن الأبحاث ركزت على العمليات الچينية التعويضية أو التعويض الوراثي، وآلية تأثير التشوهات الچينية على الخلايا والأشخاص، من خلال إجراء التجارب العلمية المعملية على حيوانات التجارب ليكتشف آلية إضافية داخل الخلية تستطيع قراءه التشوهات الجينية وتعوضها بزيادة إنتاج جين آخر سليم قادر على القيام بنفس الدور، وبالتالي لا يكون الكائن أو الشخص معرضًا للمرض أو حدوث أي خلل في نموه.

وطالب «البرلسي»، بضورة الاستفادة من هذه الآلية المكتشفة في المستقبل لتطوير تطبيقات علاجية تهدف إلى علاج الأمراض الچينية أو تقليل آثارها، منوها إلى أنه بجانب التوجهات التطبيقية، فإن هذا الشق العلمي المكتشف هام جدا لتطوير العلوم الصيدلانية والدوائية، بحيث أنه سيسهل على العلماء فهم وظائف جينات عدة، وبالتالي تمكينهم من حسن اختيار جينات معينة لاستهدافها في الأمراض المختلفة.

يذكر أن «البرلسي» قد حصد هذه الجائزة بجانب أثنين من العلماء الشباب من جامعة كولومبيا، وجامعة برنستون، ومن المقرر أن تعقد مراسم تسليم الفائزين شهادة تكريم وكأس وجائزة نقدية بقيمة 2000 يورو خلال يومي 7 و8 من شهر نوفمبر القادم لعام 2019.