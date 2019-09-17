شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» ترفع درجة الاستعدادات لمواجهة تغييرات فصل الخريف بـ10 ملايين جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، برفع درجة الاستعدادات القصوى على مستوى مراكز الإغاثة بجميع مديريات التضامن الاجتماعى لمواجهة التغييرات المناخية المقبلة والخاصة بفصل الخريف وما يصاحبها من سقوط أمطار تصل في بعض المحافظات لسيول

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وصرحت والى بأنه تم رصد 10 ملايين جنيه للعام المالي الحالي 2019-2020 خصصت لشراء مهمات الإغاثة ودعم مراكز الإغاثة على مستوى الجمهورية وقد تم توجيه إدارات الإغاثة على مستوى الجمهورية برفع درجة الاستعداد ومراجعة مهمات الإغاثة بها من البطاطين والأغطية والخيم والوسائد وغيرها، استعدادا لمواجهة الحالات الطارئة كما تم تفعيل غرف العمليات على مستوى المديريات وربطها بالوزارة لاستقبال شكوى وبلاغات المواطنين والتدخل الفوري إزاءها للحد من التبعات إضافة إلى التنسيق مع مؤسسات العمل الأهلى وجمعية الهلال الأحمر المصري والأجهزة التنفيذية المختلفة للتنسيق تحت مظلة التكامل في تقديم الخدمات.

وأشارت والى إلى أنه يتبع الوزارة 26 مركز إغاثة في 24 محافظة، كما توجد لجان إغاثة فرعية في كافة مديريات التضامن الاجتماعي والإدارات الاجتماعية التابعة لها، وتقوم هذه اللجان بتدريبات دائمة وفق أحدث أساليب التدريب لتكون على أهبة الاستعداد لتولي المهام والإغاثة المطلوبة.

من جانبه، صرح محمد عثمان، رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية بوزارة التضامن الاجتماعي أنه تمت مراجعة مهمات الإغاثة القائمة بالمراكز للتأكد من كفاءتها والاحتياجات الفعلية وبخاصة في المحافظات المعرضة السيول، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ العديد من الدورات التدريبية المكثفة لرفع كفاءة العاملين بمراكز الإغاثة بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري للتدريب على سرعة وكفاءة إجراء التدخلات اللازمة إزاء الحالات الطارئة.