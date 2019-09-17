شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل للحصول على شهادة «بورد» المعتمدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الأكاديمية الطبية العسكرية فتح باب التسجيل للحصول على شهادة «بورد» الأكاديمية الطبية العسكرية المعتمدة، من جامعة كارديف متربوليتان بالمملكة المتحدة، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، حسبما ذكر العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

جاء ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإرتقاء بمستوى تدريب وتأهيل الضباط الأطباء بالقوات المسلحة وغيرهم والعاملين في المجال الصحي.

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وفتحت الأكاديمية الطبية العسكرية باب التسجيل للحصول على شهادة بورد الأكاديمية الطبية العسكرية المعتمدة من جامعة كارديف متربوليتان بالمملكة المتحدة بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في التخصصصات الأتية:

1- إدارة المستشفيات المهنية .

2- إقتصاديات الصحة .

3- إدارة الرعاية الصحية الاستراتيجية المهنية.

على أن يتم فتح باب التسجيل وعمل المقابلات الشخصية للمتقدمين بمقر الأكاديمية الطبية العسكرية في الفترة من 15 إلى 30 سبتمبر 2019.