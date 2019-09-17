شكرا لقرائتكم خبر عن وفد صيني يزور مصر الأسبوع المقبل لفتح الأسواق أمام «الرُمّان» لأول مرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف تقرير رسمي أصدره المجلس التصديري للحاصلات الزراعية عن إحرازه عددًا من النجاحات لفتح الأسواق الخارجية للصادرات الزراعية بالتعاون مع الحجر الزراعي المصري ضمن خطة مصر لزيادة الصادرات الزراعية.

وأوضح التقرير الصادر، الثلاثاء، أن قطاع التصدير الزراعي يشهد نجاحاً ملحوظاً فيما يخص ملف فتح الأسواق الجديدة أمام القطاع، حيث سيتم خلال الأسبوع القادم استقبال وفد من الحجر الزراعي الصيني للاطلاع على الإجراءات الرقابية التي تتم على عمليات إنتاج وتعبئة وتصدير الرمان المصري تمهيدا للسماح بتصدير الرمان المصري إلى السوق الصينية لأول مرة، وسيتم خلال هذه الزيارة تفقد عدد من مزارع ومحطات تعبئة الرمان.

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من جانبه، قال عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إنه «عقب نجاح الزيارة سيتشجع الجانب الصيني على سرعة اتخاذ قراره بفتح السوق الصينية أمام الرمان المصري للحاق بالموسم التصديري الحالي للرمان، والذي يستمر حتى ديسمبر القادم».

وأشار «الدمرداش» إلى نجاح المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بالتعاون مع الإدارة المركزية للحجر الزراعي في فتح الأسواق الصينية أمام التمور المصرية ومن قبلها الموالح والعنب، مؤكدًا أن «ملف الأسواق الجديدة يعد من أهم الملفات التي تقع على أولويات المجلس التصديري، حيث نجح المجلس بالتعاون الوثيق مع الإدارة المركزية للحجر الزراعي في فتح ما يقرب من حوالي (17) سوقا أمام بعض المحاصيل الزراعية المصرية على رأسها إندونيسيا- أورجواي- الصين – تايوان- كندا – أستراليا- الهند- صربيا- فيتنام- جنوب أفريقيا.

وأضاف أن «المجلس استضاف خلال العام الجاري 2019 أكثر من ٥ وفود حجرية رسمية من بعض الدول لتفقد نظم الفحص والرقابة وإدارة المزارع وعمليات التعبئة التي تتم على بعض المحاصيل المصرية المطلوب السماح بفتح تصديرها لهذه الدول، حيث استضاف المجلس وفودا من البرازيل والفلبين وجنوب أفريقيا ونيوزيلاندا وحاليا الصين للعمل على فتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات الزراعية المصرية، وهو ما يتفق مع استراتيجية المجلس لفتح قنوات تصديرية جديدة للمحاصيل المصرية المتميزة لزيادة العائد التصديري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة».

وأوضح رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أن «المجلس سيقوم خلال الفترة القادمة بالتخطيط لتنظيم عدد من البعثات التجارية تضم عددا من المصدرين المصريين للأسواق الجديدة لدراسة هذه الأسواق والالتقاء ببعض مستوردي الخضر والفاكهة بها والبدء الفعلي في النفاذ بصادراتنا الزراعية لتلك الأسواق».