الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل للحصول على شهادة "بورد" الدولية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، أنه فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإرتقاء بمستوى تدريب وتأهيل الضباط الأطباء بالقوات المسلحة وغيرهم والعاملين فى المجال الصحى، تفتح الأكاديمية الطبية العسكرية باب التسجيل للحصول على شهادة بورد الأكاديمية الطبية العسكرية المعتمدة من جامعة كارديف متربوليتان بالمملكة المتحدة بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى. وتتضمن التخصصصات إدارة المستشفيات المهنية، وإقتصاديات الصحة، وإدارة الرعاية الصحية الإستراتيجية المهنية. Advertisements وسيتم فتح باب التسجيل وعمل المقابلات الشخصية للمتقدمين بمقر الأكاديمية الطبية العسكرية فى الفترة من (15 إلى 30 ) سبتمبر 2019.

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