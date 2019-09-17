شكرا لقرائتكم خبر عن سرب نحل يتسبب فى تأخر إقلاع طائرة هندية لساعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب سرب من النحل فى تأخير رحلة طيران تابعة للخطوط الجوية الهندية عن الإقلاع عدة ساعات، حيث كان يحجب الرؤية عن قمرة القيادة.
وهاجم النحل الموظفين الأرضيين الذين حاولوا إزالته لتتمكن الرحلة التى تقل 136 راكبا، من الإنطلاق يوم الأحد 15 سبتمبر، حسب موقع "سبوتنيك".
فاضطر الموظفون لتوجيه خرطوم المياه نحو سرب النحل، بمساعدة من إدارة إطفاء المطار.
وقال المسئول فى مطار الهند، كوشيك بهاتشاريا: "لقد نشرنا الخراطيم لرش المياه والتخلص من النحل، واستغرق الأمر نحو ساعة متواصلة من رش المياه".
ولاحظ الطيارون وجود النحل أثناء التحرك على مدرج الإقلاع، ليقوموا بإيقاف الطائرة لتجنب أى ضرر محتمل للمحركات.
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