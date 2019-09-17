شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان: السعودية قادرة على التعامل مع الاعتداءات الجبانة ضد أرامكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين، خلال اجتماع مجلس الوزراء السعودى، اليوم الثلاثاء، الذى ترأسه خادم الحرمين، أن السعودية قادرة على التعامل مع آثار الاعتداءات الجبانة التى استهدفت معملين تابعين لأرامكو.



الملك سلمان يرأس اجتماع مجلس الوزراء

و أشار خادم الحرمين، إلى أن الاعتداءات لا تستهدف المنشآت الحيوية السعودية فحسب إنما إمدادات النفط العالمية.

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خادم الحرمين يرأس اجتماع مجلس الوزراء السعودى

و من جهته أكد مجلس الوزراء السعودى، على أن الاعتداء الجبان على أكبر وأهم معامل معالجة الزيت الخام فى العالم، هو امتداد للاعتداءات المتكررة التى طالت المنشآت الحيوية وهددت الملاحة الدولية.



اجتماع مجلس الوزراء السعودى

و أكد مجلس الوزراء، على أن المملكة ستدافع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية، وقادرة على الرد على تلك الأعمال أيا كان مصدرها.