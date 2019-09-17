شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الأزهر للفتوى يطلق حملة لبيان ضرر الشائعات فى هدم الأوطان وزعزعة استقرارها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز الأزهر العالمى للفتوىٰ الإلكترونية، إطلاق حملة علىٰ مواقع التواصل الاجتماعى تبين الأضرارَ التى تُحدثها الشائعات والأخبار الكاذبة، وتأثيرها على الأفراد والمجتمعات، لما تمثله هذه الممارسات من هدمٍ للأوطان والمجتمعات، وزعزعةٍ للثقة المتبادَلة بين أفراد الوطن الواحد.
ويبين المركز فى هذه الحملة ما يترتب علىٰ هذه الممارسات من إثم شرعى يستوجب العقوبة فى الدنيا والآخرة.
وتهدف الحملة إلىٰ كيفية التصدى لهذه الأخبار الكاذبة من خلال تعاليم الدين الإسلامى الحنيف ونصوصه المقدسة،
ومن المنتظر انطلاق الحملة علىٰ مواقع التواصل الاجتماعى اليوم الثلاثاء.
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