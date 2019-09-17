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تعرف على جهود الشرطة خلال 24 ساعة لتطهير بحيرة المنزلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهدف قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية وقوات الأمن المركزى منطقة بحيرة المنزلة بنطاق مراكزالمنزلة، المطرية، الجمالية، بحملة أمنية مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة من حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة وتجار المواد المخدرة والهاربين من الأحكام.

 

 

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وأسفرت جهودها عن ضبط 13 من العناصر الإجرامية الخطرة بحوزتهم 12 قطعة سلاح نارى وذخائر عبارة عن بندقية آلية و4 بنادق خرطوش و7 فرد خرطوش و31 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت 206,5 كيلو جرام ىتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات .

 

 

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