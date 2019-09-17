شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومى للطفولة والأمومة يدشن "لعبة" ترسخ مفاهيم المساواه بين الجنسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد التدشين الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، والدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة.

كانت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، قالت إن الطفولة المبكرة من سن يوم إلى 6 سنوات، مرحلة هامة يتشكل فيها الوعى ويتأثر بكل المتغيرات، الأمر الذى دعا لتشكيل فريق وطنى يهدف بشكل أساسى إلى إعداد سياسات خاصة بالطفل فى هذه المرحلة من عمره.

وقالت العشماوى: "هدفنا خلق بيئة داعمة ينشأ فيها الطفل وتحقق المزيد من الحماية والرفاهية وزيادة فرصه فى الحصول على خدمات اجتماعية جيدة خاصة في مجالات الصحة، والتعليم، والتغذية وحماية الطفل، فى هذه المرحلة المهمة من عمره".

وأشارت إلى دور المجلس منذ إنشائه فى دعم القضايا المتعلقة بالطفولة، حيث ساهم المجلس فى وضع سياسات وبرامج ومعايير قومية للطفولة المبكرة، لافتة إلى ضرورة مراجعة كل التجارب السابقة فى هذا المجال للاستفادة منها خاصة تجارب الدول العربية، لمواكبة ما تمر به المنطقة العربية من متغيرات على الصعيدين السياسى والاقتصادى.