ضبط 6 أشخاص لإدارتهم مصنع أسمدة مغشوشة في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: استهدفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، مصنع بدون ترخيص لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية باستخدام مواد حجرية غير صالحة للاستخدام، وعثرت على 23 طن مكعب من الفوسفات المحبب المغشوش. معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة أفادت قيام "صاحب مصنع لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية بدون ترخيص–كائن بدائرة مركز شرطة كرداسة" بإنتاج وتصنيع أسمدة ومخصبات زراعية باستخدام مواد حجرية غير صالحة للاستخدام وطرحها للبيع بأسماء شركات مسجلة تجارياً "خلافاً للحقيقة" لتحقيق أرباح غير مشروعة. عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع المشار إليه بالتنسيق مع مفتشي مديرية التموين بالجيزة ولجنة من وزارة الزراعة، وتبين تواجد سيارة نقل قيادة أحد الأشخاص "سائق -مقيم بدائرة المركز" محملة بكمية من المواد الحجرية بلغت 18 متر مكعب "مطحون جالمود مخلوط بأكسيد الرصاص" بسؤاله عن مصدر المضبوطات اعترف بإحضارها من أحد المحاجر بمنطقة دهشور وباستكمال الفحص أمكن ضبط "4عمال، وخفير بالمصنع"، عُثر بداخل المصنع على "23 طن و 120 متر مكعب من الفوسفات المحبب المغشوش– مواد محجرية من مستلزمات إنتاج" جميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام. وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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