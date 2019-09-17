بزعم توظيفها.. ضبط مالك شركة استولى على 4 ملايين جنيه من مهندس في الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على أحد المواطنين والاستيلاء منه على أكثر من أربعة ملايين جنيه بزعم توظيفها.

تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء من أحد المواطنين "مهندس-مقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعلية" بقيام "مالك شركة توريدات-مقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعلية" بالحصول منه على مبلغ مالي قدره 4 مليون و410 ألف جنيه، بزعم استثمارها له في مجال تجارة المواد الغذائية مقابل حصوله على أرباح متفق عليها.

وأضاف المُبلِّغ أن المتهم لم يلتزم بالاتفاق ورفض ردّ أصل المبلغ المالي المستولى عليه.

أكدت التحريات صحة الواقعة، وباستدعاء المشكو في حقه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.