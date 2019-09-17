استمرار حبس شقيق وزير المالية السابق في قضية تهريب الآثار لإيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، قبول استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل بطرس رؤوف بطرس غالي، شقيق وزير المالية السابق يوسف رؤوف بطرس غالي بكفالة مالية، وأيدت استمرار حبسه 45 يومًا.

وكانت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، أمرت بإخلاء سبيل رؤوف بطرس غالي، شقيق وزير المالية السابق بطرس غالي بكفالة مالية 50 ألف جنيه في واقعة اتهامه بتهريب آثار مصرية لإيطاليا في حقائب دبلوماسية.

وأمر النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم الثلاثاء، بإحالة المتهمين في القضية لمحكمة الجنايات.

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وكانت النيابة العامة المصرية، تلقت إخطارًا بوجود آثار يشتبه بمصريتها تم ضبطها بمدينة ساليرنو الإيطالية، فأصدر النائب العام قرارًا بفتح تحقيقات موسعة في هذا الأمر، وكلف وزارة الآثار بإيفاد أحد خبراء الآثار المصريين لفحصها، وبيان ما إذا كانت تنتمي إلى الحضارة المصرية من عدمه.

وأرسلت النيابة العامة المصرية إلى السلطات القضائية الإيطالية، المختصة إنابة قضائية، تطلب بموجبها استلام تلك الآثار، أعقبها اتصالات شخصية بين النائب العام المصري للسلطات القضائية المختصة بإيطاليا، بالتنسيق من خلال التعاون القضائي الدولي، بين مصر وإيطاليا، لاستلام تلك الآثار المهربة، وبدعم من وزارة الخارجية المصرية، وسفارة مصر بروما.

وقررت السلطات الإيطالية الاستجابة لطلب النيابة العامة المصرية، وأمرت بتسليم الآثار المضبوطة، وتوجه فريق من النيابة العامة المصرية، مصحوبًا بخبراء مصريين للآثار بوزارة الآثار المصرية إلى مدينة ساليرنو بإيطاليا، حيث تم استلام الآثار المضبوطة وشحنها إلى مصر وتسليمها لوزارة الآثار المصرية لعرضها في المتحف المصري الكبير.

وأعلنت النيابة العامة أنه في يوليو الماضي، وصلت إلى مطار القاهرة الجوي قطع الآثار المصرية التي سبق تهريبها إلى مدينة ساليرنو الإيطالية، والتحقيق في كيفية تهريبها والتي توصلت إلى ضلوع رؤف بطرس غالي في تهريبها من المطار في حقائب دبلوماسية فتم ضبطه.