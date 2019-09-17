بالصور.. البابا تواضروس يستقبل سفير مصر الجديد بكوت ديفوار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي: استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم السفير وائل بدوي سفير مصر الجديد بكوت ديفوار. وحسب بيان، اليوم الثلاثاء، ​تأتي زيارة السفير المصري لقداسة البابا بغرض التعارف بمناسبة توليه منصبه الجديد.

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