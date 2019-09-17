بالأسعار.. الإسكان تعلن موعد طرح شقق بـ"سكن مصر" في 7 مدن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح مرحلة جديدة من مشروع سكن مصر للإسكان المتوسط في 7 مدن جديدة، الثلاثاء المقبل.

ويشمل الطرح مدن أكتوبر، العبور، بدر، القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة، غرب قنا، المنيا الجديدة.

ويبدأ تسجيل البيانات يوم الثلاثاء المقبل 24 سبتمر الجاري، من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز.

وينشر الخليج 365 أسعار الوحدات وفقا لآخر طرح لهيئة المجتمعات العمرانية والتي جاءت على النحو التالي:

وصل سعر المتر في مدينة المنصورة الجديدة لـ6870 جنيهًا، ويتم سداد 70 ألف جنيه جدية حجز.

وفي مدينة دمياط الجديدة، وصل سعر المتر لـ6465 جنيهًا، بمقدم حجز 65 ألف جنيه.

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وسجل سعر المتر بمدينة المنيا الجديدة 3400 جنيه، وقيمة مبلغ جدية الحجز بلغت 40 ألف جنيه.

وفي غرب قنا وصل سعر المتر لـ3440 جنيهًا، وقيمة الحجز 40 ألف جنيه.

ووصل سعر المتر في مدينة غرب أسيوط 3480 جنيهًا، وقيمة الحجز 40 ألف جنيه.

وتتراوح نسب التميز من 1% وحتى 1.6% من ثمن الوحدة، وفقا لموقع الوحدة في العمارة.

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